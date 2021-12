Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

BASKET

Parte col match in cartello domani pomeriggio contro la Next Nardò (Palabianchini, ore 18) il trittico di fuoco che chiuderà il 2021 della Benacquista. Nel girone Rosso dell'A2, il club latinense si trova nel quartetto delle penultime a quota 6, mentre i salentini del Nardò fanno parte delle cinque formazioni arroccate a 8 punti: la sfida di domenica sarà quindi il primo di tre spareggi salvezza che coinvolgeranno a filotto i pontini. Dopo i pugliesi, Latina riceverà il 12 dicembre il fanalino di coda Fabriano e poi farà visita alla Stella Azzurra Roma, con la quale condivide la penultima piazza. Insomma, dopo una prima fase di campionato a dir poco altalenante (3 vittorie su 9 gare) si presenta l'occasione di dare una svolta al campionato: da queste tre gare da giocare prima della pausa di fine anno, si capirà se la Benacquista potrà ancora restare in lizza per i play-off, oppure rassegnarsi a una lotta per la salvezza, pericolosissima visto l'esasperato equilibrio che vige nella seconda lega italiana della pallacanestro maschile.

Come di prammatica, però, in casa dei nerazzurri si va avanti un passo alla volta: «Affronteremo Nardò, una squadra di atleti di qualità che sanno giocare bene a basket - sottolinea la guardia Aristide Mouaha, 21 anni, alla seconda stagione a Latina - noi siamo reduci da un match giocato su un campo difficilissimo: perciò i due punti guadagnati a Forlì sono davvero preziosi. Domenica dovremo scendere sul parquet con la stessa mentalità avuta nell'ultimo turno, perché la sfida con i pugliesi sarà altrettanto difficile: per creare una striscia positiva, dovremo avere una grinta ancora maggiore ed essere pronti a mantenere alta l'intensità difensiva». Il netto successo (66-77) contro i forlivesi, tra i candidati al salto di categoria, può essere il punto di svolta della stagione? «I due punti conquistati martedì sono stati importanti - risponde Mouaha - non soltanto per il morale della squadra, ma anche per la posizione in classifica. Ora siamo davvero carichi e davanti al nostro pubblico, che speriamo venga numeroso a incoraggiarci e sostenerci, saremo pronti a dare il massimo. Ripeto, Nardò è una squadra complicata da affrontare sia tecnicamente, che fisicamente: schiera cestisti esperti: sarà per noi importante mantenere la lucidità fino alla fine». La ricerca di quella continuità che è mancata alla Benacquista in questi primi tre mesi agonistici: «Abbiamo l'obiettivo di stabilizzare le nostre prestazioni, ai nostri risultati - conferma il coach Franco Gramenzi - ma domenica avremo di fronte un avversario che fa leva su molti giocatori esperti della categoria. A partire dall'ex Poletti, di cui ricordiamo il valore, c'è guardia Ferguson, da tanti anni militante in Serie A2: insieme al lungo Thomas forma la punta di diamante della squadra. Ci aspetta una partita non semplice, ma ripeto, il nostro obiettivo è quello di dare continuità ai risultati positivi».

Stefano Urgera

