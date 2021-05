19 Maggio 2021

IL PROCESSO

Riflettori nuovamente puntati sulla gestione del Latina Calcio e sui conti di una serie di società dove transitavano centinaia di migliaia di euro che finivano poi sui conti del sodalizio sportivo per poi tornare in quelli di Pasquale Maietta, Paola Cavicchi e Fabrizio Colletti. Si è parlato di questo ieri pomeriggio nell'udienza del processo Arpalo dove è continuata l'audizione dell'ispettore del Servizio centrale operativo della Polizia chiamato dal pm Giuseppe Bontempo a ricostruire i passaggi di soldi e le operazioni di ricapitalizzazione oltre ai finti contratti di sponsorizzazione per giustificare i versamenti di denaro. L'investigatore ha spiegato come la Cavicchi e il figlio fecero il loro ingresso nel Latina Calcio nel maggio 2014 quando la squadra era in B, poco prima dei play off per accedere alla serie A, anche se il legame era consolidato visto che nel 2013 Colletti era già vice presidente del sodalizio. Era un momento delicato dal punto di vista economico, madre e figlio effettuarono due bonifici da 151mila euro l'uno, qualche settimana dopo la ricapitalizzazione con il versamento di altri 300mila euro da parte di Maietta. Un anno dopo la Cavicchi decise di uscirne cedendo il 95% delle quote ad Antonio Aprile e il restante 5% a Maietta. La società aveva un passivo pesante, 3,6 milioni, era stato chiesto alla Cavicchi di coprirlo, emerge da alcune intercettazioni citate dall'investigatore, ma lei si era tirata indietro. Si è parlato anche della chiavetta Usb trovata nello studio dell'avvocato Paolo Censi e riconducibile a Colletti all'interno della quale erano contenuti contratti preliminari di cessioni delle azioni di alcune società della galassia di Maietta e bozze di sponsorizzazioni della squadra, denaro che poi finiva nei conti degli imputati. Processo aggiornato al 21 settembre.

Elena Ganelli

