2 Giugno 2021

L'INSEGUIMENTO

Non si è fermato all'alt dei carabinieri, tentando la fuga nelle vie del centro a bordo di uno scooter. Una fuga durata ben poco visto che il 21enne in sella al motorino ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto in via Isonzo. A quel punto, seppur ferito, ha tentato di allontanarsi a piedi ma è stato bloccato dai militari. E' accaduto lunedì sera, intorno alle 22,30. I carabinieri del Nor di Latina, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un ragazzo di 21 anni dopo la rocambolesca fuga a bordo di uno scooter con la targa parzialmente oscurata. L'inseguimento, durato quasi 15 minuti nelle vie del centro, è finito con un incidente e l'arresto. Il giovane nascondeva una pistola calibro 9x21 rubata il 25 febbraio 2021 ad Aprilia e un caricatore con 12 proiettili dello stesso calibro. Non solo. Aveva anche una parrucca, dettaglio che apre diverse ipotesi circa le intenzioni del ragazzo. I carabinieri stanno effettuando le indagini per ricostruire i movimenti del giovane e le sue intenzioni, le ipotesi vanno dalla rapina all'agguato, all'intimidazione a colpi di arma da fuoco. Il 21enne, con precedenti penali, a seguito delle lesioni riportate si trova ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in stato di fermo.

M.Cusu.

