L'INDAGINE

Due infermieri sono stati denunciati ieri dalla polizia di Latina. I reati per i quali sono stati deferiti sono molto gravi: i due sanitari sono infatti accusati di usurpazione di titolo e di abuso d'ufficio per essere stati trovati in un reparto che non era di loro competenza per fare delle analisi non autorizzate ad un paziente.

La storia inizia venerdì scorso, 18 giugno, durante un turno di mattina. I due infermieri si trovavano nel reparto di ortopedia del Santa Maria Goretti, dove entrambi sono molto noti perché lavorano in ospedale da tanti anni, una nel reparto di ostetricia e l'altro al Serd. Venerdì mattina però si trovavano nel reparto di ortopedia, e non perché erano stati sottoposti ad un cambio di turno, ma per fare delle analisi ad un paziente. Un fatto anomalo, che non è passato inosservato al personale del reparto che era in servizio quella mattina. Perché due infermieri di un altro reparto vengono a fare prelievi ad un paziente che non rientra tra le loro competenze? Una domanda che legittimamente si è posto chi in quel reparto ci stava lavorando e che si è trovato davanti una situazione surreale. Quelle analisi infatti erano senza alcun titolo perché i due sanitari non erano nel loro reparto, e non avrebbero dovuto essere lì, né erano stati autorizzati ad eseguire quei prelievi. Ad accorgersi della loro presenza è stato il personale in servizio nel reparto di ortopedia: una delle infermiere presenti ed uno dei medici di turno, il quale avrebbe anche chiesto ai due cosa ci facessero lì e uno degli infermieri abusivi avrebbe risposto sono un collega (di qui l'accusa di usurpazione di titolo). Capendo che più di qualcosa non quadrava in quella situazione, il personale regolare nel reparto ha immediatamente avvisato il primario, che a sua volta ha allertato il posto di polizia dell'ospedale. La storia non è finita bene per i due infermieri fuori reparto, perché da quel momento è scattata la denuncia: sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro il motivo esatto per il quale i due si trovassero nel reparto di ortopedia: in base alla ricostruzione della polizia, avrebbero fatto dei prelievi di sangue ad un paziente che era ricoverato in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. L'ipotesi formulata dalla polizia di Latina è che la coppia di sanitari volesse favorire il paziente, al quale avrebbero eseguito i prelievi non autorizzati: il paziente in questione, infatti, a quanto sembra era stato sottoposto agli esami di rito che si eseguono in caso di incidente stradale: alcol test e drug test, esami che poi devono essere convalidati da altri test a distanza di circa 24 ore. L'ipotesi è che attraverso quei prelievi le analisi dell'uomo forse avrebbero potuto essere aggiustate. Si tratta però appunto soltanto di un'ipotesi che dovrà essere verificata nel corso di ulteriori approfondimenti investigativi da parte della questura, così come il collegamento tra l'uomo ricoverato e i due infermieri: erano conoscenti? Oppure era stato promesso loro un compenso in denaro? E ci sono stati, in passato, altri episodi simili al Santa Maria Goretti?

Stefania Belmonte

