LE REAZIONI

Nonostante la vittoria nel derby in casa Latina le bocche restano cucite, mentre per il tecnico dell'Insieme Formia Sasà Amato è il momento dei bilanci: Sono assolutamente soddisfatto del percorso fatto, il nostro obiettivo era quello di raggiungere i 40 punti, missione compiuta già da diverse settimane. Abbiamo tentato fino all'ultimo anche di raggiungere i play off e non averlo centrato non costituisce un problema. Questo è un gruppo compatto, composto da ragazzi che hanno sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e disponibilità al lavoro. Sul futuro l'allenatore non si sbilancia: «Adesso è giusto riposarsi, la stagione è iniziata dieci mesi fa, ci sono stati periodi lunghi nei quali non è stato possibile scendere in campo e poi momenti in cui abbiamo dovuto giocare una serie di gare ravvicinate. Appena possibile parlerò con il presidente e vedremo insieme se ci saranno le condizioni per continuare, non credo ci saranno problemi». Poi un giudizio anche sul campionato: «Credo che se il Latina avesse dato più fiducia a Scuderi probabilmente avrebbe lottato con il Monterosi fino all'ultimo. Per quanto riguarda i play off vedo un Latina favorito contro la Nocerina mentre nell'altra sfida il Savoia parte con il favore del pronostico. Per me la finale sarà Latina - Savoia».

Lunedì 14 Giugno 2021, 05:02