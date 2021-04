25 Aprile 2021

Per il 76esimo anniversario della Liberazione sono previste diverse iniziative nei Comuni pontini, nel pieno rispetto delle norme anti Covid19. Questa mattina alle 10, 30 cerimonia al parco «Falcone e Borsellino» di Latina dove il prefetto Maurizio Falco (nella foto) deporrà una corona di alloro al monumento ai caduti. A causa delle restrizioni in vigore saranno presenti all'evento soltanto il vescovo Mariano Crociata, il sindaco Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici, il questore Michele Spina, i comandanti delle forze armate e i rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani.

A Terracina la sezione dell'Anpi «25 Aprile» ha organizzato l'iniziativa «Strade di Liberazione» invitando cittadine e cittadini a deporre un fiore sotto le targhe di piazze e vie terracinesi dedicate a personaggi dell'antifascismo e della Resistenza. In tutto 32 dislocate tra le zone di Via Badino, Viale Europa, la biblioteca, Pagoda, Via Fosse Ardeatine, Capanne, Via Roma e Lungomare. Sulla pagina Facebook dell'Anpi di Terracina sono indicate tutte le strade e le piazze coinvolte nell'iniziativa. E' di qualche giorno fa un'altra iniziativa: la richiesta alle istituzioni di intitolare il parco pubblico della Pineta ai partigiani terracinesi, 28 per l'esattezza come è emerso dall'archivio digitale «I partigiani d'Italia» consultabile al sito internet www.partigianiditalia.beniculturali.it.

Ad Aprilia la Liberazione verrà celebrata con due diversi momenti: la mattina, a partire dalle 9,30, messa presso la chiesa di San Michele e Santa Maria Goretti, a seguire il sindaco deporrà una corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza della Repubblica, con l'Anpi e le associazioni combattentistiche. Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19,30, sarà inaugurata la nuova Piazza delle Erbe, ripensata su progetto dell'architetto Otello Lazzari, grazie a fondi ottenuti dalla Regione Lazio.

Rita Recchia

