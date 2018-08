Lazio, le donne contro gli ultrà: «La Curva Nord è anche nostra»

di Daniele Magliocchetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Non è uno stadio per Donne. Mogli o Fidanzate. O almeno non lo sono più le prime dieci file della Curva Nord dell’Olimpico per volontà degli ultrà che pretendono di condizionarne la composizione. Il volantino che diversi tifosi e soprattutto tifose biancocelesti hanno trovato sui seggiolini poco prima della prima gara di campionato tra Lazio e Napoli ha sollevato un polverone. Stamani verrà stesa dalla Digos l’informativa diretta in Procura, con tanto di filmati e volantini allegati, in cui...