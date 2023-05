Venerdì 19 Maggio 2023, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 12:46

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà di persona al vertice del G7 in Giappone. Lo conferma il Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Zelensky farà prima una tappa in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega Araba, prima di riprendere il viaggio verso Hiroshima. Si tratta della prima visita del presdiente ucraino in Asia dall'inizio dell'invasione russa.

Zelensky al G7

Dopo il tour in Europa, Zelensky vola in Giappone per incontrare i leader mondiali al gran completo. Un viaggio anche rischioso dal punto di vista della sicurezza, considerando la grande distanza da coprire in volo e i Paesi da sorvolare. Ma è un rischio, questo, che Zelensky vuole assolutamente correre: «Saranno adottate misure molto importanti - ha detto Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza, alla tv ucraina - e quindi la presenza fisica del presidente è assolutamente importante per difendere gli interessi del Paese».

Cosa spera di ottenere

Le visite in Italia, Germania, Francia e Regno Unito, in qualche modo, hanno preparato il terreno per quello che Zelensky dirà al G7. Un appassionato discorso, pronunciato in prima persona, in un luogo simbolico come Hiroshima (segnato dagli orrori della seconda guerra mondiale), con un chiaro obiettivo: ottenere non solo aiuti, ma anche (e soprattutto) più armi per respingere l'offensiva russa. Il presidente ucraino, in altre parole, intende fare leva sull'aspetto emotivo per ottenere il definitvo via libera dai leader mondiali per ricevere le risorse belliche di cui Kiev ha bisogno. Una missione sempre più vicina al suo compimento, dopo aver rinsaldato i rapporti con i leader europei grazie ai recenti viaggi, ma anche grazie alla decisione del Giappone di allinearsi completamente ai Paesi del G7 in tema di sanzioni alla Russia e di aiuti all'Ucraina.