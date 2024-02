Tre voli di linea hanno superato la velocità del suono "spinti" dal forte vento: cos'è la corrente a getto e quali sono i rischi

Tre aerei di linea hanno superato la velocità del suono nel corso dello scorso weekend. Il merito è dei fortissimi venti registrati in questi giorni, che hanno "spinto" i voli che si muovevano da ovest a est sull'oceano Atlantico a quasi 1.300 km/h. Il fenomeno, causato dalla cosiddetta corrente a getto dell'Atalantico (o Atlantic jet stream), non è nuovo, ma mai prima d'ora i venti erano stati così intensi da consentire agli aerei di raggiungere tali velocità.

Secondo il National Weather Service degli Stati Uniti, l'aereo della Virgin Atlantic in viaggio sabato da Washington a Londra è stato spinto a quasi 1.300 km/h (800 miglia orarie), più veloce della velocità del suono, raggiungendo la destinazione in anticipo. «Il lancio del pallone meteorologico di questa sera ha rilevato il secondo vento più forte registrato nella storia locale risalente alla metà del 20° secolo», ha scritto il National Weather Service Baltimora/Washington sul suo profilo X.

I voli che hanno superato la velocità del suono sono il Virgin Atlantic Airways 22, il British Airways 292 e il volo British Airways 216.

This evening's weather balloon launch detected the 2nd strongest upper-level wind recorded in local history going back to the mid 20th century! Around 34,000-35,000 ft, winds peaked around 230 kt (265 mph!). For those flying eastbound in this jet, there will be quite a tail wind. pic.twitter.com/0MXK0HvsCV

— NWS Baltimore-Washington (@NWS_BaltWash) February 18, 2024