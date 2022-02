Violentava la figlia mentre la madre era in isolamento per Covid: condannato a 12 anni di carcere

Violentava la figlia ripetutamente, mentre la madre si trovava in isolamento per il Covid-19. L'uomo, che che si è dichiarato colpevole, adesso dovrà scontare dodici anni di carcere. Non è stato reso noto il nome, né la nazionalità. Ma l'accusa per lui ha chiesto anche la revoca della potestà genitoriale e l'espulsione dalla Spagna, dove è accaduto il fatto e dove l'uomo viveva con la sua famiglia, ormai distrutta.

APPROFONDIMENTI PUGLIA Violenta una studentessa in ambulanza IL COLLOQUIO Stupro di Capodanno a Roma NAPOLI Foto CRONACA Video

Violenta la figlia 16enne dell'amico, indagini partite dopo le confidenze ai prof

Donna uccisa dal genero, l'autopsia conferma: ammazzata di botte

Violenta la figlia: condannato

Il Tribunale di Girona si è pronunciato, giudicando i fatti accaduti nel 2020 a Salt. Mentre la madre della ragazza si auto-isolava a causa del Covid, l'uomo ne approfittava per «abbassarsi i pantaloni e penetrare la figlia minore», ha spiegato l'accusa. L'isolamento della moglie non è stata l'unica occasione che l'uomo ha sfruttato per violentare la ragazza. É successo almento altre «dieci volte», continua l'accusa.

Evil dad raped daughter while Covid-positive mum was isolating in next roomhttps://t.co/WUiYe7a3yI pic.twitter.com/A2aKFCBQOg — The Mirror (@DailyMirror) February 15, 2022

La portava con sé nei viaggi di lavoro e ogni volta ne approfittava costringendola con le minacce. L'accusa ha anche chiesto che gli venga vietato di lavorare in qualsiasi ruolo che comporti il ​​contatto diretto con i minori, per cinque anni dopo il completamento della sua pena detentiva.