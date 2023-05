Il villaggio che sta per essere travolto: evacuazione a Brienz. Un residente: «Andare via? Io resterò fino alla fine»

Il villaggio che sta per essere schiacciato: un intero insediamento svizzero è stato evacuato perché due milioni di metri cubi di roccia crolleranno da momento all'altro. Le autorità svizzere hanno ordinato ai residenti di abbandonare il minuscolo villaggio di montagna nel cantone orientale dei Grigioni, perché temono che presto possa essere sepolto sotto il crollo di una montagna. Giovedì una fitta coltre di nebbia ha ricoperto la cima della montagna che domina il villaggio di Brienz, dove la vegetazione è stata sostituita da un pendio di fango e rocce. I contadini hanno caricato le mucche su un camion per portarle fuori dal villaggio quasi deserto. Alcune aree sono state delimitate con cartelli gialli di avvertimento in cinque lingue che recitano: «Attenzione caduta massi».

Cosa sta succedendo

Le autorità locali affermano che Brienz è a rischio perché 2 milioni di metri cubi di roccia potrebbero presto staccarsi dalla montagna, danneggiando o schiacciando le sue pittoresche case. Il villaggio secolare si trova a cavallo tra le zone di lingua tedesca e romancia (lingua romanza parlata in Svizzera, ndr)

della regione dei Grigioni orientali, a sud-ovest di Davos, a un'altitudine di circa 1.158 metri.

Conta meno di 100 abitanti. Secondo i funzionari locali, la montagna e le rocce che la compongono si sono mosse fin dall'ultima era glaciale. Ma le misurazioni hanno indicato una «forte accelerazione su una vasta area» negli ultimi giorni e «fino a due milioni di metri cubi di materiale roccioso crolleranno o scivoleranno nei prossimi sette-ventiquattro giorni», hanno detto i funzionari. La roccia si muove a una velocità di 36 metri all'anno», ha dichiarato Christian Gartmann, membro del comitato di gestione della crisi dell'Albula, un comune che comprende Brienz. Ci aspettiamo che cada verso il villaggio nei prossimi giorni o settimane».

Agli abitanti di Brienz è stato dato tempo fino a venerdì (12 maggio, ndr.) sera per evacuare. Il sindaco del villaggio, Daniel Albertin, è fiducioso che tutti i residenti se ne saranno andati per allora. «È un compito enorme per l'intera comunità», ha detto. Un contadino, che si occupa delle mucche da evacuare, è d'accordo: «È un grande sforzo per noi», ha detto Hanneke Bonifaci aprendo il suo recinto. «È un periodo molto breve, ma è fattibile». Un altro abitante del villaggio non intende andarsene: «Lasciare Brienz? Come uno schiaffo in faccia... Io resterò fino alla fine».

Secondo le autorità svizzere, i cambiamenti climatici stanno aumentando il rischio di rischi naturali in Svizzera, compreso l'aumento dell'erosione dovuto alle temperature più elevate. L'entità dei danni che potrebbero abbattersi su Brienz resta un'incognita.

In #Switzerland, a very large, incipient rockslide has triggered the evacuation of the village of #Brienz (Brinzauls):- https://t.co/EsrZa4fs3o pic.twitter.com/ZCVJFPvL89 — Dave Petley (@davepetley) May 10, 2023

«La roccia può crollare in sezioni, che sarebbe la soluzione più favorevole», ha detto Gartmann «Può anche cadere tutta insieme, il che sarebbe disastroso per il villaggio».