Tenta di uccidere la moglie dopo 11 anni di violenze: la suocera di lui lanciò il trend dell'abito nero e blu (o bianco e oro)

Ricordate l'abito dal «doppio colore» che intrattenne il web e i social nel 2015? A seconda della luce, il vestito sembrava agli occhi di alcuni nero e blu e a quelli di altri bianco e oro. A lanciare l'interrogativo fu una donna che lo indossò al matrimonio del genero. Lo sposo dell'epoca, ora è accusato di aver tentato tentato di uccidere la moglie.

Keir Johnston è comparso presso l'Alta Corte di Glasgow dopo essere stato accusato del tentato omicidio di Grace Johnston nella vacanza del marzo dello scorso anno. Johnston è accusato di violenza domestica per quasi 11 anni prima che avesse tentayo di ucciderle la moglie immobilizzandola e soffocandole il collo.

Ragazzina di 15 anni incinta accoltellata e bruciata viva dal fidanzato in Francia: condannato a 18 anni. Il padre: «Giustizia non all'altezza»

Il 38enne ha ripetutamente aggredito la moglie nella loro casa sull'Isola di Colonsay, nelle Ebridi Interne,impugnando un coltello e a tentando di strangolarla, come ha sentenziato il tribunale.

La coppia, che è originaria dell'isola, è diventata famosa in tutto il mondo dopo il matrimonio del 2015, quando la madre della sposa ha indossato un abito che ha scatenato un fenomeno globale sui suoi veri colori, perché milioni di persone lo hanno visto nero e blu, mentre altri hanno visto bianco e oro.

Ma ora Johnston è in tribunale con l'accusa di aver tentato di uccidere la moglie. Le accuse di Johnston includono, tra aprile 2019 e marzo 2022, aver spinto la moglie contro un muro, averle urlato contro e averla strozzata, prima di minacciarla di morte impugnando un coltello contro di lei.

Avrebbe anche tentato di entrare nel veicolo in cui si trovava la moglie, colpendola attraverso un finestrino aperto del veicolo.Johnston avrebbe anche bloccato la moglie e l'avrebbe trascinata fuori da un pub dopo che lei si era rifiutata di andarsene con lui.

Secondo altre accuse, Johnston avrebbe isolato la moglie dai suoi amici e avrebbe monitorato i suoi movimenti e le sue finanze, controllando la quantità di denaro a cui aveva accesso.

I pubblici ministeri sostengono che la relazione della coppia si è sgretolata. E ci furono una serie di attacchi violenti da parte di Johnston che portarono al tentato omicidio della moglie. Il comportamento di Johnston sarebbe culminato in un'altra accusa: il 6 marzo 2022 avrebbe immobilizzato la moglie a terra e si sarebbe seduto a cavalcioni su di lei.

Avrebbe poi continuato a metterle le mani intorno al collo e a comprimerla, limitandone la respirazione e minacciandola di violenza. Si sostiene che Johnston abbia minacciato di ucciderla e abbia brandito un coltello contro di lei, ferendola e mettendola in pericolo di vita. L'accusa sostiene che le azioni compiute da Johnston avevano l'intento di uccidere la moglie. Il 38enne nega tutte le accuse a suo carico e il caso è stato rinviato per un'ulteriore udienza preliminare in vista di un processo nel 2024.

Soprannominato «L'abito che ha "distrutto" internet», è diventato un successo sui social media quando è stato condiviso per la prima volta su Tumblr dall'invitata al matrimonio Caitlin McNeill, che ha chiesto aiuto per risolvere il dilemma del colore.

1. A man who found fame after his mother-in-law's dress went viral in 2015, has been charged with the attempted murder of his wife.



38-year-old Keir Johnston is alleged to have carried out a campaign of domestic violence and coercive control for at least a decade. pic.twitter.com/uAOhS0uGn1

— BFM News (@NewsBFM) July 15, 2023