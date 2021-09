Scuole doneranno 100 dollari agli studenti che si vaccinano: la strategia del distretto di Milwuakee

Sabato 11 Settembre 2021, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 13:10

Le scuole pubbliche di Milwuakee, appartenenti al più grande distretto scolastico del Wisconsin (Stati Uniti), doneranno 100 dollari a tutti gli studenti che si vaccinano contro il Covid. Il vaccino sarà inoltre obbligatorio per tutto il personale, che dovrà immunizzarsi entro il 1 novembre (salvo eccezioni per motivi medici o religiosi). Il consiglio del distretto scolastico avrebbe inizialmente voluto rendere il siero anti-Covid obbligatorio anche per gli studenti, ma alla fine ha deciso di optare per un "incentivo" da 100 dollari: tutti i ragazzi dai 12 anni in su che si vaccineranno entro il 1 novembre (o che hanno già ricevuto almeno una dose), riceveranno questa cifra simbolica.

Le scuole pubbliche di Milwuakee contano circa 31.205 studenti idonei al vaccino: ciò vuol dire che il distretto potrebbe sborsare fino a 3,12 milioni di dollari, come riferito dai dirigenti ai microfoni del Milwaukee Sentinel Journal. «Il vaccino anti-Covid è una delle strategie più efficaci per mitigare la diffusione del virus», ha affermato il sovrintendente Keith P. Posley in una nota. «Lo dobbiamo ai nostri studenti, insegnanti, personale e comunità, adottare tutte le misure possibili per garantire scuole sicure».