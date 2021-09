Obbligo vaccinale, Speranza: "Se sarà necessario, il Governo non ha paura"

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2021 "Siamo molto convinti come Governo che il vaccino sia l'arma fondamentale. Mettiamo tutte le energie per aumentare la percentuale di vaccinati nel nostro Paese, percentuale che è già molto alta. Siamo al 73 % di vaccinati con due dosi. Lavoriamo perché a fine settembre si possa raggiungere l'80 %. Faremo tutto ciò che è necessario e continueremo in questa direzione: estensione ulteriore del Green pass e anche dell'obbligo vaccinale, permesso dalla nostra Costituzione, già presente per gli operatori sanitari. Terremo conto dei dati epidemiologici, ma il Governo non ha paura. Faremo tutto ciò che è necessario per mettere in sicurezza il Paese" lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervendo alla cerimonia di presentazione della 20° edizione del Libro blu, l'annuale rapporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev