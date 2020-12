Vaccino Coronavirus, «in Germania via il 27 dicembre». Bild: accordo tra i 16 Lander

Vaccino Coronavirus, «la Germania partirà con la vaccinazione il 27 dicembre». Lo sostiene la Bild: i ministri della Salute dei 16 Lander tedeschi si sono accordati per iniziare la campagna di vaccinazione contro il Covid il 27 dicembre. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha informato la conferenza dei ministri della Salute di Berlino della prevista approvazione e consegna del vaccino Biontech: è quanto ha annunciato mercoledì sera il dipartimento di Sanità del Senato di Berlino su twitter, riferendo che l'inizio della campagna vaccinale in Germania è previsto per il 27 dicembre.

Ultimo aggiornamento: 21:28

