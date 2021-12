Usa, il rapper Drakeo the Ruler ucciso a coltellate durante un festival: è il nono dall'inizio dell'anno

Il rapper Drakeo the Ruler è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato sabato sera nel backstage del festival Once Upon a Time di Los Angeles, dove avrebbe dovuto esibirsi insieme a nomi del calibro di Snoop Dog e 50 Cent. L'artista, 28 anni, il cui vero nome era Darrell Caldwell, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone per motivi ancora da chiarire: «C'è stato un alterco nel backstage - ha spiegato il promotore del festival -. Per rispetto verso le persone coinvolte e in coordinamento con le autorità locali, artisti e organizzatori hanno deciso di non andare avanti, quindi il festival è terminato con un'ora di anticipo».

Caldwell era molto apprezzato nella scena rap di LA. Dopo il debutto nel 2015, nel 2017 era stato condannato a 11 mesi per possesso illegale di armi da fuoco e nel marzo 2018 era stato arrestato con l'accusa di omicidio in relazione a una sparatoria del dicembre 2016, accusa per la quale poi venne assolto. Anche durante la permanenza in carcere non aveva smesso di suonare, tanto che il mixtape Thank You For Using GTL era stato registrato su una linea telefonica della prigione. Dopo il suo rilascio, ha realizzato l'album The Truth Hurts, incidendo il singolo Talk to Me con la guest star Drake.

Nel 2021 sono deceduti per morte violenta o per droga altri 8 giovani rapper: da Baby Ceo, appena ventenne a DMAXi una delle figure più amate del rap, morto all'età di 50 anni il 9 aprile 2021 a White Plains, New York, a seguito di un infarto indotto dalla cocaina.