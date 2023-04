Domenica 23 Aprile 2023, 07:34

Non è stato particolarmente difficile per Brian Francisco Roman, 26enne detenuto nello stato di Washington, fingere di essere il suo compagno di cella e venire liberato al suo posto senza che nessuno se ne accorgesse. La notizia è ancora più bizzarra perché a diffonderla, parlando di un errore della polizia del carcere, è stato proprio l'ufficio dello sceriffo di Kelso, piccolo centro nella contea di Cowlitz, in un post pubblicato su Facebook.



I FATTI

La mattina presto i secondini si sono presentati per liberare uno dei suoi due compagni di cella: apparentemente tutti e tre dormivano e il primo a rispondere è stato proprio Roman, che è così stato preso in custodia e accompagnato all'uscita, anche perché - sostiene la polizia - avrebbe una corporatura molto simile a quella del compagno. Il 26enne ha firmato le carte per il rilascio con il nome dell'altra persona e ha ricevuto alcuni beni appartenenti all'altro detenuto: un portafoglio, delle chiavi, i vestiti, una carta di identità e una carta di debito. Poco dopo il rilascio, il prigioniero che attendeva di uscire di prigione si è svegliato e ha chiesto spiegazioni ai secondini, che a quel punto hanno ricostruito l'accaduto, accorgendosi dello scambio di persona.

Roman è accusato di furto, evasione, e furto di identità ed è ricercato dalla polizia che per ora non ha specificato se l'altro detenuto è poi stato liberato. «Roman è stato visto per l'ultima volta indossare una felpa con cappuccio blu, una camicia nera, pantaloni della tuta grigi e pantofole marroni», si legge in un post sulla pagina Facebook dell'ufficio dello sceriffo in cui sono state pubblicate anche due foto di Roman.