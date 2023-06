Caldo record, in Andalusia hanno cotto un uovo sull'asfalto rovente: tre occhi di bue in meno di sessanta secondi

Cuocere un uovo sull'asfalto. Il caldo record che c'è in Spagna sta cuocendo letteralmente tutto. In queste ore la temperatura ha superato i 40 gradi. Una giornalista del programma “Andalucia Directo” del web-channel Canal Sur ha mostrato gli effetti del caldo sull’asfalto. È andata a Montoro, Cordoba, e ha messo una padella per terra.

Caldo record in Spagna e l'uovo cuoce sull'asfalto rovente

L’ha lasciata lì dalle 13 fino circa alle 18.30 quando la temperatura aveva raggiunto i 44 gradi e ha provato a rompere delle uova e cuocerle nella padella ormai rovente.

Il caldo rovente, insomma non è solo percepito.