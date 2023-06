Mercoledì 28 Giugno 2023, 23:35

«In vacanza, attenzione soprattutto alle zanzare, che si confermano di gran lunga gli insetti più pericolosi per l’essere umano, soprattutto in alcune parti del mondo», raccomanda Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali e professore emerito di malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma.

Quali le maggiori insidie?

«Le zanzare possono essere presenti anche sulle spiagge e spesso prediligono le prime ore del mattino. Gli altri insetti in genere non sono pericolosi ai fini di malattie infettive, ma normalmente possono determinare piccole infezioni batteriche cutanee che eventualmente possono generalizzarsi, causando la formazione di tanti piccoli ascessi a livello cutaneo».

Chi rischia di più?

«Normalmente sono infezioni che possono manifestarsi più facilmente nei bambini più piccoli, soprattutto perché il caldo e la sudorazione profusa possono facilitare l’emergenza di questa infezione».

Come proteggersi?

«Conviene innanzitutto provare a sciacquarsi frequentemente con l’acqua dolce e non rimanere troppo a lungo con l’acqua salata. Non bisogna rimanere troppo esposti al sole; è bene cercare di coprirsi, proteggersi, mettersi sotto l’ombrellone ed evitare il più possibile le sudorazioni, che facilitano l’emergenza di infezioni cutanee».