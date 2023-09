United Airlines, voli bloccati in tutti gli Stati Uniti. La compagnia: «Problema informatico»

La compagnia aerea americana United Airlines ha bloccato tutti i suoi voli negli Stati Uniti per via di un problema informatico. Lo riportano i media americani. «Stiamo riscontrando un problema tecnico a livello di sistema e stiamo bloccando tutti gli aerei nei rispettivi aeroporti di partenza. I voli già in volo continuano verso la loro destinazione come previsto. Condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. Grazie per la pazienza mentre lavoriamo a una soluzione per rimetterti in viaggio il prima possibile», ha scritto la compagnia.

We are experiencing a systemwide technology issue and are holding all aircraft at their departure airports. Flights that are already airborne are continuing to their destination as planned. We will share more information as it becomes available. Thank you for your patience as we…

— United Airlines (@united) September 5, 2023