Ucraina a corto di munizioni (tra cui missili antiaerei), rischio offensiva russa. «Putin ora può sfondare»

Ucraina, la carenza di munizioni e attrezzature militari causata dai ritardi negli aiuti statunitensi potrebbe provocare uno sfondamento delle truppe russe in un'improvvisa offensiva. È l'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (Isw). Gli esperti dell'istituto hanno avvertito che le forze russe potrebbero approfittare di questa situazione per compiere un'avanzata improvvisa e inaspettata. Una svolta potrebbe avvenire se la fornitura di armi all'esercito ucraino continuasse a diminuire.

La strategia di Putin

Isw osserva inoltre che il fatto che la Russia mantenga l'iniziativa lungo l'intera linea di contatto aumenta i rischi di tale sviluppo, consentendo ai comandanti militari russi di aumentare o diminuire l'intensità delle operazioni su qualsiasi parte della linea del fronte a loro discrezione.

E così il capo del Cremlino si presenta alle elezioni per essere confermato alla guida del Paese facendosi forte dei successi ottenuti sul campo dalle sue truppe negli ultimi mesi. In particolare con la conquista in febbraio della cittadina di Avdiivka, nel Donbass. Da allora le forze di Mosca hanno continuato lentamente ad avanzare, mentre quelle di Kiev mostrano tutte le loro difficoltà, per le carenze di uomini ma anche di munizioni, a causa della diminuzione degli aiuti occidentali. L' Ucraina dovrebbe riconoscere la sua sconfitta militare e passare alla «resa completa e incondizionata», ha intimato l'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Mentre da Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che «l' Ucraina ha bisogno di più sostegno e ne ha bisogno subito», avvertendo che «è un momento critico e sarebbe un errore storico lasciar vincere Putin».

Le sconfitte

Alle sconfitte sul campo gli ucraini rispondono con attacchi sempre più micidiali di droni sulle strutture energetiche russe fino a centinaia di chilometri dal confine e con il sostegno ai gruppi paramilitari russi inquadrati nelle forze ucraine che negli ultimi giorni hanno rivendicato incursioni nel territorio russo. La Guardia nazionale russa ha detto di avere ingaggiato anche oggi combattimenti, insieme con unità delle guardie di frontiera e dell'esercito, per fermare un tentativo di infiltrazione vicino al villaggio di Tetkino, nella regione di Kursk. E il ministero della Difesa ha affermato che le truppe di Mosca hanno vanificato un altro attacco nei pressi del villaggio di Spodariushino, nella regione di Belgorod, eliminando «195 nemici e 5 carri armati». Ma droni e razzi provenienti dall' Ucraina hanno continuato a cadere su quest'ultima regione

Borrell: Russia più favorita

Per il presidente Vladimir Putin «le vite russe costano poco. Ma l' Ucraina non ha né i mezzi, né la voglia di sacrificare una gran parte della sua popolazione. Con l'aumento della letalità della guerra, questa disparità tra le due società aumenta, spostandosi ulteriormente a favore della Russia». Lo ha detto l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, oggi alla Georgetown University di Washington D.C. Oltre alla guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, ha spiegato Borrell, «la seconda ragione per cui la guerra in Ucraina è entrata in una nuova fase è che la Russia sta conducendo una guerra asimmetrica. Per vincere è sufficiente non perdere, mentre l' Ucraina ha bisogno di vincere per non perdere. Questa è una differenza fondamentale».

«Mosca si è adattata - ha continuato - rafforzando le sue posizioni difensive, sfruttando i suoi vantaggi in termini di munizioni, manodopera, droni e guerra elettronica. Per la Russia, ciò che conta è che le perdite ucraine siano proporzionalmente molto maggiori delle sue, in linea con i noti principi delle guerre di logoramento. A torto o a ragione, la Russia ritiene di avere tempo. Ecco perché le richieste di negoziati ora sono inutili, a meno che - ha concluso - non ci si aspetti che l' Ucraina semplicemente si arrenda».