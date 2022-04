Ucraina, la diretta. Esplosioni a Kiev e Kherson. Il capo della Cia: «Putin disperato, potrebbe usare armi nucleari»

Ucraina, la diretta della guerra. Non si fermano i combattimenti: l'esercito ucraino attende l'offensiva nel Donbass che starebbe preparando la Russia, che però ieri ha perso l'incrociatore Mosvka nel Mar Nero, un colpo durissimo per Putin e per la sua flotta. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi aiuti militari all'Ucraina per respingere l'offensiva mentre Zelensky accusa Germania e Ungheria di non essere riuscite a chiudere il rubinetto delle forniture di energia acquistate dalla Russia. Svezia e Finlandia mettono pressione alla Nato per l'ingresso nell'Alleanza. Una scelta che non piace a Mosca, che ha minacciato: ne pagherete le conseguenze.

Ucraina, la diretta

Ore 6.00 - Il capo della Cia: Putin disperato può usare armi nucleari. Le battute d'arresto della Russia durante la sua invasione dell'Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo ha detto il direttore della CIA William Burns. «Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d'arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa», ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. «Ovviamente - ha aggiunto - siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile».

Ore 1.40 - Bombardamenti a Kharkiv. Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione. Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, «sono in corso ostilità attive e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk», ha spiegato Syniehubov. Esplosioni nella notte anche a Kiev e Kherson.

Ore 00.10 - Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il modo in cui la vicenda dell'incrociatore 'Moskva' "si è svolta è un duro colpo per la Russia". Anche se i funzionari statunitensi hanno affermato che non è ancora chiaro cosa abbia causato un'esplosione a bordo, Sullivan ha sottolineato che Mosca è stata costretta a scegliere tra due storie. "Una storia è che si è trattato solo di incompetenza. L'altra, che sono stati attaccati. E nessuna delle due è un risultato particolarmente positivo per loro", ha spiegato.