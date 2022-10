Ucraina, quattro milioni di abitanti senza elettricità

Guerra in Ucraina: a otto mesi dall'aggressione della Russia la popolazione continua a soffrire durissime privazioni. «Prima dell'arrivo della Russia, questa regione di Kherson, come tutte le altre regioni dell'Ucraina, era completamente normale e sicura. Tutti i servizi sociali per le persone erano garantiti. La vita era garantita. La Russia sta trasformando la regione di Kherson in una zona senza civiltà». Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha accusato Mosca di aver fatto pressioni sui medici affinché lasciassero Kherson per la Russia, di aver smantellato i servizi sanitari nella regione e di volerla trasformare in una «zona di esclusione».