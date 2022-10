Bambini ucraini «vanno bruciati e annegati»: tv russa bandisce anchorman dopo frasi choc

I bambini ucraini? «Andrebbero annegati o bruciati». Anche in tempi di guerra la crudeltà ha un limite. Anche la violenza verbale. Soprattutto - ma non solo - se riguarda i bambini. E soprattutto se è fatta attraverso i media. E così anche Mosca mette un freno all'escalation e la tv russa RT (ex Russia Today) ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina.

Putin, ospedali sotterranei e coscrizione anche per le donne: lo Zar si prepara alla guerra con la Nato?

Lo ha reso noto su Twitter la capo redattrice dell'emittente, Margarita Simonyan. Ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva esortato i governi a bandire l'emittente accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui si incita alla violenza contro gli ucraini. Krasovsky, aveva fatto notare Kuleba ritwittando un post del Russian media monitor, suggerisce di «annegare o bruciare bambini ucraini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l'Ucraina non dovrebbe esistere e che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati». «Per ora sto interrompendo la nostra collaborazione...», ha scritto Simonyan: «La dichiarazione di Anton Krasovsky è selvaggia e disgustosa. Forse Anton spiegherà quale follia temporanea ha causato» queste parole.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022