Mercoledì 9 Marzo 2022, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 10:49

Justin Peden ha 20 anni, frequenta il secondo anno dell'università dell'Alabama e nel tempo libero si siede davanti al suo pc nel dormitorio e da lì dove rintraccia e condivide informazioni cruciali sulla guerra tra Ucraina e Russia. Sui social usa uno pseudonimo, Intel Crab, e ha accumulato oltre 220mila followers solo su Twitter. Ma non è il solo. Perché l'esercito dell'intelligence amatoriale è formato da decine di giovani ricercatori e sta incidendo (e non poco) sulla guerra in Ucraina. Perché nell'epoca dove tutto finisce sui social, anche i soldati non resistono, spesso condividendo video e immagini delle loro operazioni. Il risultato tangibile immediatamente, però, è quello della tracciabilità. Ma non solo social: perché Justin passa al setaccio immagini satellitari, feed di telecamere sicurezza, solamente però da fonti open source, cioè disponibili a tutti. E li condivide con le mappe dei movimenti delle truppe e delle forze aeree. Un lavoro che gli ha permesso di raggiungere oltre 20 milioni di persone nel giro di poche settimane. Oggi, di fatto, Peden è una delle figure più importanti di intelligence open source (OSINT) su Twitter.

L'esercito dei ricercatori OSINT

Secondo gli analisti, i ricercatori OSINT hanno cominciato il loro lavoro sotto traccia nel 2014, lavorando in collaborazione in tutto il mondo per setacciare risorse disponibili gratuitamente come Google Maps e il servizio di immagini satellitari Maxar Technologies. Ma è con il conflitto in Ucraina che sono diventati delle star del web: profili Twitter come Intel Crab, Calibre Obscura e Aurora Intel, hanno intercettato e accontentato un pubblico affamato di informazioni con un'analisi dei movimenti chiave nell'invasione della Russia, utilizzando le nuove tecnologie disponibili per fornire analisi in tempo reale di operazioni chiave il convoglio russo di 60 chilometri fuori da Kiev.

Mentre alcune analisi OSINT provengono da professionisti formati in luoghi come il Middlebury Institute of International Studies - spiega il portale specializzato Rest of the World - Peden ha raccontato che i dilettanti di OSINT come lui possono offrire aggiornamenti sugli eventi del conflitto, grazie alla disponibilità di informazioni online accessibili e al potere dei social media in Ucraina.

Today in potential GNSS interference. Both eastern Finland and Albuquerque have been seeing new activity the past two days, and Las Vegas as of today. Otherwise pretty much the usual usual suspects. pic.twitter.com/iZPpYgueX6 — John Wiseman (@lemonodor) March 9, 2022

I ricercatori OSINT utilizzano informazioni liberamente accessibili a chiunque, che possono includere feed video di sicurezza e immagini satellitari. La comunità scambia suggerimenti su dove trovare informazioni e come analizzarle per indicatori come i tag per la geolocalizzazione. Dopo aver utilizzato questi dati per tracciare qualsiasi cosa, dall'attività militare ai flussi di armi, i ricercatori pubblicano le loro scoperte sui social come Discord, Twitter e Facebook. Un lavoro che ha attirato anche i più quotati professionisti, tanto che l'agenzia investigativa Bellingat è stata accusata di aver utilizzato il lavoro dei ricercatori "dilettanti" nelle proprie indagini.