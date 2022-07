Ucraina, lasciti testamentari per la difesa dei diritti umani: al via la campagna di Amnesty International

Bombardamenti indiscriminati, armi vietate, distruzioni massicce di strutture civili e di ampie aree residenziali da parte delle forze armate russe hanno causato la morte di centinaia di vittime innocenti a Kharkiv, Mariupol, nell’Oblast di Kiev e a Serhiivka, così come in altre parti dell’Ucraina: è questo lo scenario drammatico indagato e denunciato da Amnesty International fin dall’inizio dell’aggressione russa.

A conferma dei sospetti, i ricercatori del Crisis Response Programme di Amnesty International – il programma che l’Organizzazione attiva in risposta alle situazioni di emergenza - sono rimasti a lungo sui luoghi degli attacchi per raccogliere e analizzare prove materiali, in particolare i residui di munizioni che sono stati poi valutati da esperti di armi.

Le missioni sul campo hanno permesso di raccogliere numerose testimonianze dirette di sopravvissuti agli attacchi e di rinvenire prove concrete del ripetuto uso di armi proibite dalle convenzioni internazionali per i loro effetti incontrollabili, come bombe a grappolo 9N210/9N235 e mine a frammentazione. Sono stati inoltre trovati resti di razzi Uragan e sono stati accertati attacchi effettuati con mine terrestri e altri armi esplosive, tra cui i razzi Grad. Dall’inizio del conflitto, Amnesty International è impegnata in Ucraina al fine di favorire la giustizia internazionale e chiede che i processi giudiziari per i crimini di guerra commessi nel paese siano il più completi possibile, garantendo che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia attraverso procedimenti indipendenti, imparziali ed equi per tutti i crimini previsti dal diritto internazionale.

"Sin dall'inizio della guerra, la popolazione ucraina ha subìto attacchi incessanti che hanno ucciso centinaia di civili e ferito un numero ancora maggiore di persone. Abbiamo documentato bombardamenti indiscriminati con armi vietate come le bombe a grappolo e con armi imprecise, come i razzi privi di guida, dagli effetti incontrollabili. Uno scenario terribile, che conferma ancora una volta che non c'è mai una 'guerra pulita', in cui i civili vengano risparmiati – denuncia Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia – Nel caso dell'Ucraina, il fatto che le forze russe abbiano ripetutamente usato armi vietate dal diritto internazionale, generando morte e distruzioni su scala massiccia, ci dice ancora quanto profondo sia il loro disprezzo per le vite umane.

