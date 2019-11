Turista ha una relazione con una donna sposata su un'isola greca: ucciso dal marito in hotel

Quando ha saputo che la moglie aveva una relazione extraconiugale ha perso completamente la testa: si è accanito contro il suo amante con una tale rabbia da non lasciargli alcuna possibilità di sopravvivenza. Ha sconvolto gli abitanti dell’isola greca di Itaca l’omicidio di un turista britannico di 40 anni trovato morto in una stanza dell’hotel Familia nella città di Vathy.

L’assassino è un 54enne che possiede dei supermercati sull’isola: si è presentato insieme alla moglie, una 43enne inglese con passaporto sudafricano, alla porta di quella camera d’albergo e si è scagliato contro il rivale in amore. Lo ha picchiato ferocemente, prendendolo a calci e pugni in testa e lo ha lasciato esanime sul pavimento.



La polizia ha avviato un'indagine per omicidio e ha arrestato il killer il giorno successivo. Secondo quanto riferito dai media locali, la donna, che ha assistito all'aggressione, non si è resa conto della gravità delle ferite: anche lei è stata arrestata.



L'uomo e sua moglie sono detenuti nella vicina isola di Cefalonia. In una dichiarazione ai media locali, il dipartimento di polizia di Itaca ha dichiarato: «Il caso è stato immediatamente risolto dopo un’approfondita indagine del dipartimento di sicurezza di Argostoli in collaborazione con il dipartimento della polizia di Itaca».



Un portavoce del ministero degli Esteri britannico ha dichiarato: «Stiamo sostenendo la famiglia della vittima dopo la sua morte a Itaca e siamo in contatto con le autorità greche».

