Un turista in Crimea si è scattato un selfie con i sistemi di difesa aerea S-400 vicino a Yevpatoria e hanno pubblicato le foto sui social network. Ciò è accaduto nell'area del lago Terekly (Salt) vicino al villaggio di Molochnoye, vicino alla costa del Mar Nero.

L'attività di difesa aerea nell'area è stata segnalata venerdì e sabato. Domenica sera, il governatore nominato dalla Russia dell'annessa Sebastopoli, Mikhail Razvozzhaev, ha anche scritto in un telegramma che i sistemi di difesa aerea russi "hanno elaborato i prossimi oggetti sugli approcci a Belbek (aeroporto militare - RS) da Evpatoria".

Sabato, un drone ha attaccato il quartier generale della flotta russa del Mar Nero. Il ricercatore indipendente dell'OSINT Benjamin Pittet ha attirato l'attenzione su una fotografia dei sistemi di difesa aerea pubblicata alla fine di luglio da un utente di VKontakte. La foto conteneva coordinate geografiche che mostravano che le foto erano state scattate vicino a Molochny. Su Internet ci sono altre foto simili di questi sistemi che indicano la geolocalizzazione. Tutto ciò ha permesso di stabilire che l'S-400 al momento in cui sono state scattate queste foto era schierato in un campo a nord dei laghi salati.

This old man in occupied Crimea saw just wanted a photo of himself at the beach... and with a S-400 air defense in the background (geolocated in the area of ​​Lake Terekly, Solone, near the village of Molochne)#Керчь #Крим #Бельбек #Belbek #Sevastopol #Севастополь pic.twitter.com/YS6ZPL33jH

