Turchia, incidente a pullman di calciatori: muore l'attaccante Josef Sural

Josef Sural, attaccante ceco di 28 anni che giocava nella squadra turca dell'Alanyaspor, è morto nella notte in un tragico incidente stradale.Un bus privato che trasportava alcuni calciatori dell'Alanyaspor di ritorno dalla trasferta a Kayseri, in Anatolia , è rimasto coinvolto in uno schianto. Josef Sural è rimasto ucciso e sei suoi compagni risultano feriti. Lo ha detto alla tv privata Ntv il presidente del club, Hasan Cavusoglu.