Tunisia, bus turistico precipita in una scarpata: 22 morti, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni

Una vera e propria tragedia in Tunisia dove un pullman è caduto in una scarpata dopo aver oltrepassato il guard-rail. Tragico il bilancio. Almeno 22 persone sono morte nell'incidente stradale che ha coinvolto il bus turistico nella zona di Ain Senoussi, nel nordovest del Paese. Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno, il pulmann, di proprietà di un'agenzia di viaggi, stava portando una comitiva in gita da Tunisi all'area di Ain Darahim nella provincia di Jendouba. L'agenzia tunisina Tap riporta che tutte le vittime erano giovani tunisini tra i 20 ed i 30 anni.

