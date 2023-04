Spende i risparmi di una vita per curare il cancro al seno della figlia: vince 2 milioni alla lotteria

Ci sono storie che sembrano film. Questa, neanche il miglior sceneggiatore di Hollywood avrebbe portuto scriverla: il giorno dopo che sua figlia aveva terminato un lungo e costoso trattamento del cancro (per cui aveva speso i risparmi di tutta la sua vita), una donna della Florida, Geraldine Gimblet, ha vinto un jackpot della lotteria da 2 milioni di dollari. La signora si era fermata a una stazione di servizio sperando di acquistare uno dei biglietti della lotteria chiamati "BONUS CASHWORD Scratch-Off game", ma l'impiegato le aveva risposto erano finiti. Invece di mollare, la signora Gimblet ha chiesto all'uomo di controllare di nuovo. «All'inizio l'impiegato della stazione di servizio pensava che non ci fossero più biglietti, ma gli ho chiesto di ricontrollare perché mi piacciono di più questo tipo di giochi con parole crociate», ha raccontato la Gimblet in un comunicatoufficiale diffuso dalla lotteria di Stato. «Ha trovato proprio l'ultimo!».

Vince 100mila euro al Gratta e vinci, la fortunata 70enne: «Per festeggiare ne ho comprato un altro e ho vinto altri 300mila euro»

In Cashword, i giocatori ricevono 20 lettere e tre giochi separati, dove devono abbinare tre o più parole in ogni gioco con le loro lettere e vincere il premio in denaro elencato, con la possibilità di raddoppiarlo con un simbolo "Moneybag". Dopo aver controllato, aveva vinto. Ma la sua vincita alla lotteria non è stata l'unica notizia positiva che la famiglia ha avuto quella settimana, poiché sua figlia aveva appena terminato il suo ultimo trattamento per il tumore al seno. La figlia di Gimblet ha rivelato che sua madre aveva speso tutti i risparmi di una vita per poterle pagare le cure.

Florida woman who spent life savings on daughter’s cancer treatment wins $2M scratch-off game https://t.co/UnFi1qau0o pic.twitter.com/Ket4y9HNl6 — New York Post (@nypost) April 8, 2023

«Il giorno prima che mia madre acquistasse questo biglietto, ero uscita dall'ospedale dopo aver completato il mio ultimo trattamento per il cancro al seno. Mia madre aveva tirato fuori i risparmi di una vita per prendersi cura di me quando ero malata. Sono così felice per lei adesso». Poi la foto di rito, l'assegno e la nuova vita.