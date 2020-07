Virus, Trump si arrende alla pandemia: «Addio mega raduni, ora si passa ai tele-comizi»

Alla fine anche lui ha ceduto. Donald Trump annuncia la svolta dei «tele-comizi»: fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna non organizzerà più i mega raduni in stile Make America Great Again ma degli eventi elettorali con i suoi sostenitori in teleconferenza. «Voglio stare con voi, e questo sistema sostituirà i comizi che tanto amiamo», ha detto il presidente parlando ai fan del Wisconsin nel suo primo comizio virtuale. «Li chiameremo Trump Rallies - ha aggiunto - e avremo lo stesso un sacco di gente online a seguirci».

Stati Uniti, gelo tra Trump e Fauci: non si parlano da due mesi

Trump, niente fase 2 del negoziato con Cina



© RIPRODUZIONE RISERVATA