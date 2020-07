Trump, niente fase 2 del negoziato con Cina

(Teleborsa) - Le relazioni con la Cina sono state "gravemente danneggiate" ed è per questo che "per il momento" gli Stati Uniti non puntano alla fase due del negoziato commerciale.



Lo ha detto Donald Trump durante la visita in Florida. Il presidente USA lo scorso mese aveva difeso l'accordo, raggiunto lo scorso gennaio per la cosiddetta Fase 1 del negoziato con Pechino, arrivata pochi giorni prima dei primi casi conclamati di coronavirus nel paese asiatico. © RIPRODUZIONE RISERVATA