Trump, 15mila soldati al confine con il Messico: «Un muro umano per fermare l'invasione di migranti»

«Un muro di persone per fermare l'invasione», è questa l'idea di Donald Trump per bloccare sul confine la carovana di migranti che dal Messico sta per arrivare negli Stati Uniti. Il presidente americano ha spiegato ai microfoni dell'Abc di essere pronto a inviare alla frontiera «fino a 15 mila soldati, più di quanti ce ne sono in Afghanistan». Sul confine messicano sono attualmente schierati circa 4mila soldati, in attesa del fiume di migranti che dista circa ancora 1.600 chilometri dalla frontiera americana.

Trump critica inoltre i numeri sulla carovana fatti dai media. «Ci sono carovane in arrivo molto più grandi di quanto viene detto. Io sono molto bravo a stimare l'entità di una folla - ha aggiunto il presidente americano - e vi posso dire che la carovana in arrivo sembra molto più grande di quanto la gente pensi». Il tycoon spiega quindi che è composta in gran parte da giovani e che «le donne e i bambini inquadrati in tv sono messi lì apposta per le telecamere. Mettono davanti le donne e i bambini, e non va bene».