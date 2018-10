La carovana dei migranti, 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump: «Emergenza nazionale»

Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti. Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le minacce del presidente Donald Trump di inviare l'esercito al confine. La maggior parte dei migranti proviene dall'Honduras e ora stanno entrando in Messico dalla città di frontiera di Ciudad Hidalgo.

Ultimo aggiornamento: 17:33

«Purtroppo sembra che la polizia e l'esercito del Messico non siano in grado di fermare la carovana diretta verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Vi si sono mescolati criminali e medio orientali sconosciuti. Ho allertato la guardia di frontiera e l'esercito che questa è una emergenza nazionale. Le leggi devono cambiare», ha commentato su Twitter il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre ha annunciato che gli Gli Stati Uniti «cominceranno a tagliare o a ridurre sostanzialmente gli imponenti aiuti regolarmente dati a Guatemala, Honduras ed El Salvador». La maggior parte dei migranti è entrata illegalmente in Messico, dove non è obbligata a presentare la domanda di asilo, e si dirige verso gli Stati Uniti. Secondo un accordo bilaterale ancora in discussione tra Stati Uniti e Messico, Washington sarebbe legalmente autorizzata a rimandare indietro i migranti in cerca di asilo, costringendoli a presentare la loro domanda in Messico.