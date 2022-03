Ucraina, Trump sfida Putin: «Inviamo in Russia i sottomarini nucleari degli Stati Uniti»

Donald Trump continua a far parlare di sé e in molti si chiedono cosa ne sarebbe stato della guerra, se al posto di Joe Biden ci fosse stato ancora lui alla Casa Bianca. Ieri l'imprenditore è tornato a parlare del suo ex omologo Vladimir Putin, proponendo un'altra strategia d'assalto per mettergli pressione: «L'ho ascoltato usare costantemente la parola con la n, la parola nucleare», ha detto Trump durante un'intervista con Fox Business, riferendosi ai suoi colloqui con Putin durante la sua presidenza.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Putin teme di essere ucciso a Mosca? ANSIA IN VOLO L'aereo di Trump costretto ad un atterraggio di fortuna LA BATTUTA «Mettiamo una bandiera cinese sui caccia e bombardiamo la... USA Biden: «Capitol Hill fu attacco alla democrazia. Trump...

«Diciamo, "Ok, la Russia è una potenza nucleare". Ma noi (gli Stati Uniti, ndr) siamo una potenza nucleare più grande. Abbiamo i più grandi sottomarini del mondo, le macchine più potenti mai costruite», ha tuonato. «Dovresti dire: se menzioni quella parola (nucleare, ndr) ancora una volta, invieremo i nostri sottomarini nucleari e andremo avanti e indietro, su e giù per la tua costa», ha suggerito Trump. «Non puoi lasciare che questa tragedia continui. Non puoi lasciare che queste persone muoiano».

La flotta degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno attualmente una flotta di 14 sottomarini con missili balistici di classe Ohio «progettati specificamente per la furtività e la consegna precisa di testate nucleari», secondo la US Navy. L'ultima proposta di Trump, tuttavia, sembra essere in contrasto con l'approccio degli Stati Uniti di evitare l'intervento militare diretto nella crisi ucraina. Ad esempio, il presidente Joe Biden ha escluso il mantenimento di una no-fly zone sull'Ucraina per evitare il rischio di una guerra mondiale. Trump ha espresso pubblicamente diversi suggerimenti su come gestire il conflitto Ucraina-Russia, inclusa la proposta che gli Stati Uniti mettano bandiere cinesi sui jet per la Russia.