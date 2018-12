Corridoi umanitari: arrivate 103 persone dalla Libia

Sono 103 i migranti, tra cui anche una neonata di 5 giorni, arrivati oggi dalla Libia all'aeroporto militare di Pratica di Mare attraverso i Corridoi Umanitari. Tra questi, 51 saranno accolti nelle case della Papa Giovanni XXIII. Il volo è partito da Tripoli ed è atterrato alle 16.15. Il corridoio umanitario è stato gestito dal governo italiano con la mediazione e la collaborazione della comunità di don Benzi.



IL SOSTEGNO

«Con questo corridoio umanitario abbiamo salvato interi nuclei familiari: donne, uomini e bambini provenienti da Sudan, Etiopia, Eritrea e Yemen strappati dalle prigioni libiche - afferma Giovanni Paolo Ramonda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII -. Adesso saranno accolti nelle nostre case dove potranno ricevere il sostegno necessario per superare i traumi subiti ed iniziare una nuova vita». I rifugiati saranno ospitati in Romagna (12 a Rimini, 5 in provincia di Ravenna) ed in Toscana (34 in provincia di Massa-Carrara) presso alcune delle 201 case famiglia dell'associazione che già accolgono 1.283 persone di tutte le età e provenienze.

