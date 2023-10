Svezia, traghetto con 75 passeggeri si incaglia e perde carburante in mare

Un traghetto che trasportava 75 passeggeri si e incagliato domenica nel sud della Svezia, rilasciando una chiazza di carburante che ha raggiunto la costa in serata, hanno annunciato le autorita. Il traghetto Marco Polo della TT-Line si e incagliato a sud di Karlshamn domenica mattina e i passeggeri sono stati rapidamente evacuati, ha dichiarato la guardia costiera. Il traghetto «ha perso gasolio per diversi chilometri prima di incagliarsi nella zona in cui si e arenato», secondo la dichiarazione. «Gli investigatori sono sul posto per determinare le circostanze dell’incidente», ha dichiarato Jonatan Orn, investigatore senior della guardia costiera, citato nel comunicato. L’indagine preliminare e stata aperta per violazione della legislazione marittima e il traghetto aveva deviato dalla sua rotta abituale quando e avvenuto l’incaglio, ha dichiarato Orn alla radio pubblica P4.

Dzisiaj ok 03:15 UTC na mieliznę wszedł prom MARCO POLO (IMO: 9019080) zmierzający do 🇸🇪 portu Karlshamn. Na miejscu ewakuacja pasażerów. jest wyciek paliwa... Hipoteza: zakłócenia sygnału GPS. Nie pierwszy tego typu zdarzenia na Bałtyku, ostatnio również na naszych 🇵🇱 wodach. 🤔 https://t.co/3JVXu9FXCs — Art K. (@ArtK09983330) October 22, 2023

Secondo l’agenzia di stampa svedese TT, lo scafo della nave presentava diversi fori a prua e a meta nave e l’acqua era penetrata all’interno.

Secondo le autorita della contea di Blekinge (sud), il gasolio si e propagato fino a raggiungere la terraferma nel tardo pomeriggio su un tratto di costa nel comune di Solvesborg. L’Agenzia svedese per la protezione civile (MSB) è stata chiamata in aiuto e inizierà a decontaminare il sito, hanno aggiunto. Nella regione regna una fitta nebbia, che ha reso difficile valutare l’estensione della chiazza di petrolio domenica pomeriggio, secondo la guardia costiera. Le autorita svedesi, il comando della nave e il team di terra di TT-Line stanno valutando i danni al traghetto, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.