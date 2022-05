Texas, sparatoria nella scuola elementare: uccisi 14 bambini e un insegnante. Morto l'attentatore: è un 18enne

Strage in una scuola negli Stati Uniti. Sono i 15 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola elementare del Texas: 14 studenti e un insegnante. La strage è avvenuta in una scuola elementare a Uvalde, in Texas. Ad aprire il fuoco è stato un ragazzo di 18 anni. Come riportano i media americani, il ragazzo sarebbe morto. Il killer è stato identificato in Salvador Roma, uno studente della Uvalde High School. A riferirlo il governatore del Texas, Greg Abbott.

We have received two patients from the shooting at Robb Elementary in Uvalde, one child and one adult. They are currently being evaluated so we don’t have a condition to release at this time. — University Health (@UnivHealthSA) May 24, 2022

L'allarme

L'allarme era scattato quando l'Uvalde Consolidated Independent School District aveva rivelato che un tiratore si trovava alla Robb Elementary School e aveva chiesto alle persone di stare lontano dalla zona. Attraverso twitter aveva informato che «le forze dell'ordine sono sul posto. In questo momento è necessaria la tua collaborazione non visitando il campus. Non appena verranno raccolte ulteriori informazioni, queste verranno condivise».

Update: Robb Parents

Robb Elementary students have been transported to the CIVIC CENTER for reunification. Parents are encouraged to pick up their children at this time. — Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022

Movente non chiaro

Le motivazioni che hanno spinto l'uomo ad aprire il fuoco non sono chiare. La polizia è arrivata nel giro di pochi minuti e ha fermato l'aggressore intorno alle 13.06. Fra la chiamata al 911, il 113 locale, e l'arrivo degli agenti, l'uomo ha avuto modo di uccidere almeno due persone e di ferirne altre 13. Il timore però è che il bilancio sia molto più pesante.