New York, Frank James non è stato catturato, il sospettato per l'attentato a New York è ancora libero

Abc corregge il tiro: Frank James, il sospetto della sparatoria alla stazione della metropolitana di New York, non è sotto la custodia della polizia. La caccia all'uomo a 24 ore dall'incidente quindi prosegue. La polizia per ora non lo definisce il presunto autore dell’attacco o un sospetto. Il New York Times scrive che la foto pubblicata dalla polizia di New York nel tweet su James è tratta dallo screenshot di un video su Youtube pubblicato da un canale appartenente a un utente chiamato Prophetoftruth88.

APPROFONDIMENTI IL FUMO Video IL RACCONTO «Intrappolati, i feriti venivano calpestati» IL VIDEO Video LA SPARATORIA Su di lui una taglia da 50 mila dollari USA La dinamica IL FOCUS I grandi attentati USA Attentato nella metro a New York, almeno 29 feriti Caccia... MONDO Foto

New York, attentato in metro: caccia al sospettato Frank James, era vestito da operaio. Sul web postava video contro il sindaco

Nei video parla della «facilità di commettere un crimine in metro»

I filmati del canale, scrive il media, mostrano un uomo che pronuncia invettive sul razzismo e sulla violenza, spesso collegandole a eventi di attualità come l’invasione dell’Ucraina o le politiche del sindaco di New York Eric Adams. In un video che risale al primo marzo il proprietario dell’account su Youtube se la prende con il primo cittadino per le politiche in materia di sicurezza pubblica nelle metropolitane e sui senzatetto. L’uomo nei video parla anche della facilità di commettere un crimine nella metropolitana: «Per impedirli bisognerebbe avere un agente di polizia in ogni stazione, ma è impossibile», diceva secondo il Nyt. Su Twitter circolano anche screenshot di un profilo Facebook che viene a lui attribuito.

A 12 minuti dall'inizio del filmato annunciava: «Volevo uccidere tutto quello che vedevo» e «avevo intenzione di uccidere tutto ciò che vedevo». In un altro video, intitolato 'The good ole days', James ha pubblicato un filmato minaccioso nei confronti di un vagone della metropolitana affollato, che sembra essere stato ripreso prima delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, dato che i passeggeri non indossavano mascherine. In altri video della durata di un'ora, da 'Domesticated averages' a 'Sensible violencè, Adams diffonde quelli che risultano come sproloqui accompagnati da un banner, una sveglia, e la scritta «È troppo tardi». Ma «non andrò mai in prigione», annuncia in un filmato l'uomo nato nel Bronx, come scrive lui stesso sui social media, e che avrebbe anche vissuto nel Wisconsin e a Philadelphia.

In his most troubling video, James rants about the "white devil" and says that we need to "rehabilitate our humanity and cleanse it out"



Throughout his YouTube he shows his extremely racist beliefs. pic.twitter.com/cWyNX7oVbL — Doge (@IntelDoge) April 13, 2022

Granate, fumogeni, benzina

Al momento della sparatoria nella stazione di Sunset Park non c’erano agenti. Secondo la polizia sulla scena della sparatoria sono stati recuperati fuochi d’artificio, benzina e due granate fumogene inesplose. William Weimer, vicepresidente di Phantom Fireworks, ha detto che un uomo di nome Frank James di Milwaukee, Wisconsin, ha acquistato nel giugno 2021 diversi fuochi d’artificio. Secondo i primi resoconti sulle indagini chi ha colpito si trovava all’interno del vagone della metropolitana quando ha estratto dal suo zainetto una bomboletta di fumogeni. Poi ha indossato la maschera antigas e ha cominciato a sparare.

Almeno 33 colpi sono stati esplosi dalla Glock 9 millimetri che poi si è inceppata. A quel punto l’uomo, che era vestito come un addetto alla sicurezza della metropolitana, è scappato. Alla fermata della metropolitana, oltre alla pistola usata, è stata trovata una borsa con le chiave del furgoncino affittato, munizioni, un’accetta, fuochi d’artificio e un contenitore con della benzina. «Siamo stati fortunati, poteva andare molto peggio», ha detto il capo della polizia di New York Keechant Sewell, parlando dei 23 feriti. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Intanto la sicurezza del sindaco Adams è stata rafforzata. Il primo cittadino è attualmente in isolamento. Ha contratto Covid-19.