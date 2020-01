Terremoto in Turchia, forte scossa di 6.8 in Anatolia: «Case crollate, soccorsi sul posto»

​Terremoto in Turchia, forte scossa di 6.8 in Anatolia: «Soccorsi sul posto». La forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito stasera la provincia turca di Elazig, nell'Anatolia orientale. Lo riferisce l'osservatorio sismologico di Kandilli a Istanbul, secondo cui il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. La protezione civile turca ha inviato squadre di soccorso sul campo. Non si hanno al momento notizie di eventuali vittime o feriti.

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN — BNO News (@BNONews) January 24, 2020

