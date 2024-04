Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 7.4: la più forte degli ultimi 25 anni. Crollano edifici

Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km.

Terremoto Grecia, l'Ingv: «Un sisma di questo tipo può essere un innesco per scosse in altre zone»

La seconda scossa

Un altro terremoto, di magnitudo 6.5 ha colpito la costa orientale di Taiwan, a pochi chilometri a nord della prima scossa di magnitudo 7.4: lo riporta sul suo sito l'Istituto geofisico statunitense Usgs.

Altri tre terremoti, di magnitudo 5.7, sono stati registrati negli ultimi minuti davanti alle coste orientali di Taiwan: lo riporta sul suo sito l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Le tre scosse, tutte ad una profondità di 10 km, hanno colpito a pochi chilometri a nord del sisma - sempre in mare - di magnitudo 6.5, che l'Usgs ha successivamente rivisto a 6.4. Al momento l'Istituto geofisico statunitense segnala un totale di 7 scosse, di cui 4 in mare.

A 7.5 magnitude earthquake just struck off the coast of Taiwan moments ago.



Hopefully, all the people and semiconductor factories are ok.



A tsunami warning has been issued



Le vittime

Oltre 50 persone sono rimaste ferite a causa del violento terremoto, di magnitudo 7.4, che ha colpito oggi Taiwan: lo ha reso noto il dipartimento dei Vigili del fuoco dell'isola, come riportano i media internazionali. I feriti si aggiungono ad almeno una vittima, che in precedenza era stata segnalata dai media locali.

Edifici crollati

Alcuni edifici sono crollati nella contea orientale di Hualien, a Taiwan, vicino all'epicentro del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito oggi il Paese: secondo i media ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

Secondo i media di Taiwan a Hualien City, nell'omonima contea, sono crollati alcuni edifici. In particolare, un'emittente locale pubblica sul suo sito l'immagine di un edificio residenziale di cinque piani gravemente danneggiato: il primo piano del palazzo è crollato mentre il resto è inclinato con un angolo di 45 gradi. Non ci sono per il momento notizie di feriti o vittime nella città. Nella capitale Taipei, tegole sono cadute dagli edifici più vecchi e si registrano danni all'interno di alcuni complessi di uffici. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l'isola di 23 milioni di abitanti, così come il servizio della metropolitana a Taipei. Nella capitale però la situazione è tornata rapidamente alla normalità e le scuole sono aperte.

I problemi alla rete elettrica

Più di 87.000 persone a Taiwan sono attualmente senza elettricità a causa del forte terremoto che ha colpito l'isola: lo ha reso noto l'operatore elettrico di Taiwan, Taipower, come riporta il Guardian. Secondo notizie diffuse in precedenza, 10.000 famiglie erano rimaste senza elettricità e le operazioni di ripristino erano in corso.

La Cina: «Disposti a fornire assistenza»

La Cina è «molto preoccupata ed esprime le sincere condoglianze ai connazionali di Taiwan colpiti dal disastro» del violento terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina sulla costa orientale dell'isola. È quanto afferma una portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, precisando che «presteremo molta attenzione al disastro e alle situazioni successive e saremo disposti a fornire assistenza in caso di catastrofe».