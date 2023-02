Terremoto, i primi aiuti italiani raggiungono anche la Siria: C130 decollato da Pisa

Terremoto, «Partono gli aiuti italiani per la Siria dall'aeroporto di Pisa. Grazie». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Turchia era stata subito raggiunta dagli aiuti italiani dopo il catastrofico terremoto che ha causato oltre ventimila morti, ma solo in queste ultime ore il governo della Siria ha dato il via libera per ricevere sostegno. Così un primo C130 della 46a aerobrigata dell'Aeronautica militare è decollato da Pisa per Damasco con uomini, mezzi e materiali: imbarcata anche un'ambulanza. Alle operazioni di carico ha assistito il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Ettore Sequi, su incarico del vicepresidente del consiglio Tajani.

Partono gli aiuti italiani per la Siria dall’aeroporto di Pisa.Grazie ⁦@ItalianAirForce⁩ ! pic.twitter.com/uLZ66deH0q — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 11, 2023