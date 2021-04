Terremoto India, forte scossa di magnitudo 6: «Crolli e tanta paura tra la gente»

Terremoto all'alba in India, la forte scossa, di magnitudo 6.1-6-3 secondo le prime stime, è stata registrata nello Stato indiano dell'Assam, nell'area nord-est del Paese stamani all'alba. Secondo l'Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. Al momento non si registrano vittime, ma sono stati segnalati crolli e molte chiamate alle forze di polizia e alle autorità locali.

La scossa di terremoto è stata registrata alle 4.21 nella zona con coordinate geografiche (lat, lon) 26.75, 92.33.

First video of aftermath of Assam Earthquake on Twitter.

Huge damage in Assam’s Nagaon district at Signature Apartment. No casualties report yet. 🙏🏻#earthquake #Assam #NorthEastIndia pic.twitter.com/U2kx6vQH8S

— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) April 28, 2021