Terremoto in Albania, forte scossa di 5.0 a Durazzo: «Sentita anche in Puglia»

Terremoto in Albania, forte scossa stasera di magnitudo 5.0 con epicentro a Durazzo: «Sentito da Tirana fino a Valona». Trema ancora la terra in Albania, dunque, con la scossa di magnitudo 5.0, riferisce l'Istituto albanese di geologia, che si è avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona. Il 26 novembre del 2019 l'Albania è stata colpita da un forte terremoto di magnitudo 6.5. Il bilancio definitivo della tragedia fu di 50 morti e circa 2000 feriti. La scossa di terremoto con epicentro a Durazzo secondo molti utenti social sarebbe stata sentita distintamente anche in Puglia.

la mia camera ha tremato per un minuto buono e mia madre mi sta dando della pazza ma giuro che è successo e non è stata un'allucinazione ma l'unico terremoto che c'è appena stato è stato in albania quindi ecco un tantino lontano da me — silvia ✨ (@voicesnumb) January 28, 2020

