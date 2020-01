Terremoto di 7.7 tra Giamaica e Cuba, diramata allerta tsunami in sei nazioni

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata tra Cuba e la Giamaica, nel mar dei Caraibi, a 10 km di profondità. È stata pertanto diramata un'allerta tsunami che riguarda 6 paesi: Cuba, Honduras, Messico, Isole Caiman e Giamaica. Lo riporta l'agenzia geologica statunitense Usgs. La scossa è avvenuta a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea (Giamaica) intorno alle 20.10 italiane.

