Terremoto ad Accumoli e Amatrice di 3.3 avvertito chiaramente dalla popolazione

Terremoto, una scossa è stata avvertita nel pomeriggio in provincia di Rieti. L'istituto nazionale di vulcanologia riporta una magnitudo di 3.3. L'epicentro è Accumoli. La scossa è stata registrata alle 17.37 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente nella vicina Amatrice e, più debolmente anche ad Ascoli Piceno e Foligno. Non si hanno per ora notizie di danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: 17:58

