Ha il cancro, studente viene isolato da professori e compagni: «È contagioso»

Ha un tumore e l'insegnante lo allontana dagli altri compagni di classe. Un ragazzino di 13 anni ha subito una vera e propria discriminazione in una scuola elementare nel sud-est della Cina. Il giovane, a cui è stato diagnosticato un cancro, è stato isolato in classe dagli altri compagni perché secondo l'insegnante sarebbe stato contagioso e avrebbe rappresentato un pericolo per la salute di tutti.

Come riporta il Sun, il piccolo non ha potuto nemmeno sostenere gli esami, sempre perché l'insegnante lo ha allontanato dalle attività scolastiche. Il 13enne si era trasferito da poco alla Liancheng Primary School di Quanzhou, in Fujian, dopo che i genitori si erano spostati per motivi di lavoro e si stava riprendendo dal trattamento di chemioterapia. Il ragazzo ha raccontato quello che accadeva in calsse ai suoi e il padre ha deciso di procedere legalmente denunciando la professoressa che è stata sospesa dal suo incarico.

La donna lo aveva costretto a stare in disparte in classe, gli aveva fatto saltare diversi esami di metà livello, non permettendogli, di fatto, di avanzare. Tutto questo perché il 13enne era affetto dal linfoma non-Hodgkin è un tipo di cancro che si sviluppa nel sistema linfatico, una rete di vasi e ghiandole disseminate in tutto il corpo. Il giovane era riuscito a guarire e si stava riprendendo dalla chemio, ma non era in alcun modo contagioso, né avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la salute di nessuno.



