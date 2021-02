Spagna, rimossa a Melilla l'ultima statua dedicata a Francisco Franco: «Giornata storica»

Rimossa l'ultima statua dedicata a Francisco Franco, in Spagna. Accade a Melilla, nella piccola enclave nordafricana sotto la sovranità spagnola: il fatto è stato riportano dai media locali, che affermano come la rimozione del monumento all'ex dittatore spagnolo è in linea con la legge approvata nel 2007. La statua in bronzo, che mostra Franco in piedi, fu eretta nel 1978 per commemorare il suo ruolo di comandante della Legione spagnola nella Guerra del Rif, un conflitto che il Paese combatté negli anni '20 contro le tribù berbere in Marocco.

Finally: The last statue of dictator Francisco Franco in Spain is removed... (in Melilla) pic.twitter.com/uwWHRAQm9I — Andrew Stroehlein (@astroehlein) February 23, 2021

Le reazioni

Le legge spagnola, affermano i media locali, prevede di togliere tutti i simboli legati alla memoria e alla celebrazione del regime franchista. Quella di Melilla, scrivono i media spagnoli, era «l'unica statua dedicata a un dittatore ancora presente in Europa»: di fatto l'ultima. Ad opporsi il partito di estrema destra Vox, che è stato l'unico a protestare, sostenendo che la statua celebrava il ruolo militare del generale Franco a 45 anni dalla sua morte e non la dittatura. «È un giorno storico» ha commentato invece il governo regionale di Melilla su Twitter.

