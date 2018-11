Lo spot di Natale che ha fatto commuovere il web è costato 50 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il filmmaker britannico, 32 anni, ha emozionato il pubblico del web con uno spot diche ha già fatto il giro del mondo. La realizzazione del video è costata solo 50 sterline (circa 56 euro) ma in pochi giorni è riuscita a superare le 5 milioni di visualizzazioni su. L'attore protagonista,, recita raccontando uno storia di un 25 dicembre passato in solitudine. Il titolo è "Love is a gift that lasts forever", ovvero "l’amore è un dono che dura per sempre".Lo spot risale al 2014 ma l’autore lo ha rilanciato proprio dopo il grande successo della pubblicità conrealizzata per i grandi magazzini John Lewis & Partners con protagonista la popstar Elton John. La storia del ragazzo che ascolta un messaggio di sua madre, lasciato su una cassetta anni prima, si candida ufficialmente come una delle clip più belle degli ultimi anni.